Петербурженки создают новогодние игрушки своими руками

Подготовка к зимним праздникам в Петербурге давно превратилась в особую традицию, наполненную уютом и теплотой семейных воспоминаний. Город оживает яркими огнями, сверкает декорациями, и едва ли не самое удивительное в этой атмосфере — творчество местных мастеров, создающих настоящее чудо собственными руками. Подробности о творчестве горожан раскрыл "Петербургский денвник".

Так, петербурженка Надежда Крапива творчески подходит к созданию новогодних украшений, используя самые разные предметы, оказавшиеся под рукой. У неё обычная коробка превращается в элегантные санки или маленькую скрипку, пробка от шампанского — в знаменитого Щелкунчика, а мягкий детский пластилин обретает образ очаровательного медвежонка.

Увлечение Надежды началось ещё с ее детства, позже она превратила его в семейную традицию. Каждая игрушка имеет свою историю, некоторые создаются за считанные минуты, другие требуют месяцы или годы.

Другая героиня, Елена Мякшина, создаёт удивительно трогательные ватные фигурки, покрытые слоем полимерной глины и украшенные стразами, бусинками и акриловой живописью. Её вдохновение зародилось в детстве, когда она вместе с родителями делала праздничные поделки.

Новый год всегда был для мастерицы особым временем, наполненным теплом и радостью, признается Елена. Работа над одной фигурой занимает от пары дней до нескольких недель, пока краска окончательно высохнет. Своего фирменного стиля Елена пока не нашла, предпочитая считать себя ученицей. Для семьи Елены украшение ёлки — неотъемлемая традиция. До сих пор она ярко помнит тот миг, когда маленькая девочка бежала босиком по снегу в отцовских валенках, предвкушая встречу с настоящей лесной красавицей.

Ещё одна мастерица, Ульяна Хухрина, создает маленьких ангелочков, символизирующих домашний очаг и радостное ожидание праздников. Эти миниатюрные фигурки могут стоять под ёлкой, висеть на полочке или отправиться в подарок близкому человеку.

Ангелы Ульяны отличаются душевностью и скромностью, словно наполняя пространство тишиной и покоем, напоминая о простых вещах, важных в праздники. Ведь Новый год — это время, когда чудеса случаются, добро царствует, а уют наполняет наши сердца.

Фото: личные архивы героев публикации