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В Петербурге классным руководителям повысят зарплаты
Сегодня, 13:49
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге классным руководителям повысят зарплаты

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Также на учителей, по возможности, не будут возлагать новые организационные задачи.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что в Петербурге классным руководителям повысят зарплаты. Об этом заявила врио председателя комитета по образованию Петербурга Ирина Асланян.

В этом учебном году для петербургских учителей введут федеральную доплату в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, будут сохранены все региональные выплаты для педагогов. 

Уточняется, что доплаты для вводят не из-за пандемии коронавируса. Также  планируется, по возможности, не возлагать на учителей новые организационные задачи.

Ранее мы сообщали о том, что с 1 сентября в Петербурге школы будут работать в очном режиме.

Фото:gov.spb.ru

Теги: 1 сентября, выплаты учителям, учителя петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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