Также на учителей, по возможности, не будут возлагать новые организационные задачи.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что в Петербурге классным руководителям повысят зарплаты. Об этом заявила врио председателя комитета по образованию Петербурга Ирина Асланян.

В этом учебном году для петербургских учителей введут федеральную доплату в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, будут сохранены все региональные выплаты для педагогов.

Уточняется, что доплаты для вводят не из-за пандемии коронавируса. Также планируется, по возможности, не возлагать на учителей новые организационные задачи.

Ранее мы сообщали о том, что с 1 сентября в Петербурге школы будут работать в очном режиме.

Фото:gov.spb.ru