Дистанционный формат станет дополнительной формой обучения.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что с 1 сентября в Петербурге школы будут работать в очном режиме. Об этом заявила врио председателя комитета по образованию Петербурга Ирина Асланян.

Асланян отметила, что дистанционный формат также применят, но он будет носить лишь дополнительной формой обучения школьников.

Никакой подмены не будет — это жесткая позиция комитета по образованию Петербурга Ирина Асланян.

Отмечается, что с начала учебного года в Северной столице откроются 619 школ. Ожидается, что за парты вернутся 535 тыс. учеников, из них 62 тыс. — первоклассники.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга заявил о создании агломерации с Ленобластью.

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