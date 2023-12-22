В Петербурге приезжий избил палкой двух бомжей до потери сознания

Старший из пострадавших был помещён в реанимацию.

В Центральном районе Петербурга задержан постоялец хостела, избивший двоих бомжей до потери сознания. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию в час ночи 10 апреля поступило сообщение о том, что у дома 8 по 1-й Советской улице неизвестный избивает людей палкой. Полицейскими был оперативно задержан 33-летний житель Вологодской области, постоялец хостела.

Позже из больницы поступила телефонограмма о госпитализации двух лиц без определенного места жительства и занятий, 27 и 38 лет. Старший из пострадавших был помещён в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Накануне пожилой петербуржец получил в метро переломы, но всё равно с травмами уехал на дачу.

Фото: unsplash