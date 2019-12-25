Алиса Фрейндлих получила орден I степени "За заслуги перед Отечеством" за вклад в искусство

Губернатор Беглов вручил народной артистке СССР высшую степень награды на сцене БДТ.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, став полным кавалером этой государственной награды. Торжественная церемония состоялась на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова, где губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил знак отличия по поручению президента России.

В своём выступлении Фрейндлих подчеркнула, что вся её творческая жизнь неразрывно связана с театром. Мероприятие прошло в присутствии коллег по сцене и членов семьи актрисы, создав особую, тёплую атмосферу признания заслуг легенды отечественного театра и кино.

Эта награда стала закономерным итогом более чем шестидесятилетней творческой деятельности Алисы Бруновны, в течение которой она создала множество сценических и кинематографических образов, ставших классикой российского искусства.

Ранее директору МХАТ Кехману предъявили обвинение в растрате.

Фото: ВКонтакте/ БДТ имени Г. А. Товстоногова