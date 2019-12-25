Между Хабаровском и Петербургом возобновятся прямые перелеты

Билеты уже доступны, их стоимость начинается от 14 тыс. рублей.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что Петербург и Хабаровск вновь свяжут прямые перелеты. Об этом сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Отмечается, что соответствующие полеты будут выполняться два раза в неделю, а именно в понедельник и четверг. Их будет совершать широкофюзеляжный самолет Boeing 767-300 в двухклассной компоновке. Цены на билеты начинаются от 14 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в настоящий момент, перелеты осуществляются только с пересадкой в Москве.

Ранее мы сообщали о том, что самолет Петербург — Казань подал сигнал тревоги.

Фото:Piter.TV