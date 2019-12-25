Между Хабаровском и Петербургом возобновятся прямые перелеты

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что Петербург и Хабаровск вновь свяжут прямые перелеты. Об этом сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.
Отмечается, что соответствующие полеты будут выполняться два раза в неделю, а именно в понедельник и четверг. Их будет совершать широкофюзеляжный самолет Boeing 767-300 в двухклассной компоновке. Цены на билеты начинаются от 14 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в настоящий момент, перелеты осуществляются только с пересадкой в Москве.
Ранее мы сообщали о том, что самолет Петербург — Казань подал сигнал тревоги.
Фото:Piter.TV
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