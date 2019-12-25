Самолет Петербург — Казань подал сигнал тревоги

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что самолет, летевший из Петербурга в Казань подал сигнал тревоги. Об этом сообщает Flightradar24.
Как оказалось, на электронную почту Международного аэропорта "Казань" неизвестные прислали письмо о "минировании" воздушного судна. Службы аэропорта были незамедлительно проинформированы о ситуации.
В итоге по прибытию самолет обследовали и никаких взрывчатых устройств не обнаружили.
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Фото:pixabay
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