Строительство второй очереди Пулково может начаться в 2022 году

Реконструкция начнется после того, как восстановятся туристические потоки.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что второй этап строительства аэропорта Пулково планируют начать в 2022 году. Об этом заявил в эфире телеканала "78" вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Реконструкцию намерены начать после возобновления туристического потока. Отмечается, переговоры между Смольным и воздушной гаванью по этому вопросу отложили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что второй этап строительства аэропорта Пулково предполагает монтаж дополнительных накопителей, а также установку автоматических стоек сдачи багажа и модернизацию коммерческой зоны внутренних воздушных линий.

Ранее мы сообщали о том, что WizzAir отложил программу перелетов из Петербурга.

Фото:Piter.TV