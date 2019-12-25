Строительство второй очереди Пулково может начаться в 2022 году

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что второй этап строительства аэропорта Пулково планируют начать в 2022 году. Об этом заявил в эфире телеканала "78" вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.
Реконструкцию намерены начать после возобновления туристического потока. Отмечается, переговоры между Смольным и воздушной гаванью по этому вопросу отложили из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что второй этап строительства аэропорта Пулково предполагает монтаж дополнительных накопителей, а также установку автоматических стоек сдачи багажа и модернизацию коммерческой зоны внутренних воздушных линий.
Ранее мы сообщали о том, что WizzAir отложил программу перелетов из Петербурга.
Фото:Piter.TV
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