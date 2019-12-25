  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Строительство второй очереди Пулково может начаться в 2022 году
Сегодня, 8:52
59
IRINA_CHALKINA

Строительство второй очереди Пулково может начаться в 2022 году

0 0

Реконструкция начнется после того, как восстановятся туристические потоки.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что второй этап строительства аэропорта Пулково планируют начать в 2022 году. Об этом заявил в эфире телеканала "78" вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Реконструкцию намерены начать после возобновления туристического потока. Отмечается, переговоры между Смольным и воздушной гаванью по этому вопросу отложили из-за пандемии коронавируса. 

Напомним, что второй этап строительства аэропорта Пулково предполагает монтаж дополнительных накопителей, а также установку автоматических стоек сдачи багажа и модернизацию коммерческой зоны внутренних воздушных линий.

Ранее мы сообщали о том, что WizzAir отложил программу перелетов из Петербурга.

Фото:Piter.TV

Теги: аэропорт, пулково, строительство второй очереди, турпоток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии