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В Киришах подросток выложил интимное видео с изнасилованием сверстника
Сегодня, 9:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Киришах подросток выложил интимное видео с изнасилованием сверстника

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Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Киришах 12-летний подросток снял интимное видео с изнасилованием сверстника и опубликовал в мессенджерах. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 6 марта в полицию обратилась мать пострадавшего мальчика. Она сообщила, что в декабре 2023 года её сын был в гостях у знакомого. Там, предположительно, его принудили к интиму, сняли всё на видео и недавно выложили в соцсети.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого подростка после допроса отпустили домой.

Ранее на Piter.tv: Петербуржец шантажировал школьниц и использовал их для создания порно.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, кириши, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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