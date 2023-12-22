В Киришах подросток выложил интимное видео с изнасилованием сверстника

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Киришах 12-летний подросток снял интимное видео с изнасилованием сверстника и опубликовал в мессенджерах. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 6 марта в полицию обратилась мать пострадавшего мальчика. Она сообщила, что в декабре 2023 года её сын был в гостях у знакомого. Там, предположительно, его принудили к интиму, сняли всё на видео и недавно выложили в соцсети.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого подростка после допроса отпустили домой.

Ранее на Piter.tv: Петербуржец шантажировал школьниц и использовал их для создания порно.

Фото: Piter.tv