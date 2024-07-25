В Армении фермеры перекрыли трассу в Иран из-за проблем закупки урожая

Отказ в поставках России овощей и фруктов негативно сказался на гражданах Армении.

В юго-западном направлении на армянской территории местные фермеры организовали акцию протеста, перекрыв международную автомобильную дорогу "Ереван — Ерасх". Соответствующие данные предоставили журналисты из новостного издания NEWS.am. В СМИ объяснили, что речь идет о трассе, которая ведет к государственной границе с Ираном. Представители сельскохозяйственной отрасли страны требуют от властей решения проблем, связанных со сбытом урожая. В частности, ревь идет о большом количестве помидоров и огурцов.

В прессе уточнили, что жители Араратской области пожаловались на то, что не могут реализовать десятки тонн собственной продукции. Один из фермеров указал на то, что у него на полях остаются порядка 60 тонн помидоров. Однако местные перерабатывающие предприятия отказались закупать товар. Ситуация объясняется тем, что сейчас заводы столкнулись со сложностями по экспорту в виду того, что Москва после выявленных нарушений ввела ограничения на ввоз ряда армянских товаров, включая овощи и фрукты. В результате это негативно сказалось на перенасыщении внутреннего рынка и падению цен.

Ранее армянский министр экономики Армении Геворг Папоян обещал урегулировать ситуацию с закупками. Местные фермеры подчеркивают, что обещания правительства так и не были выполнены. Протестующие призывают Ереван принять меры поддержки, включая субсидии и помощь в экспорте сельскохозяйственной продукции.

Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении.

Фото: Piter.tv