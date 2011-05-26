Водители жалуются на нехватку бензина на трассе М-11 "Нева"

"Автодор" отчитался о топливе на платной трассе после ночных дежурств.

На трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Петербург, водители столкнулись с проблемами при заправке. Автовладельцы жаловались на отсутствие бензина, из-за чего некоторым приходилось ночевать на парковках у АЗС. MSK1.RU обратился за разъяснениями в ситуационный центр ГК "Автодор", который управляет магистралью.

Оператор дежурной службы в 09:38 предоставил актуальные данные по ключевым заправкам: на 258-м километре у "Роснефти" всё в наличии; на 313-м — только дизель; на 423-м у "Лукойла" в сторону Москвы также есть только солярка, а 95-й и 92-й бензин временно не отпускаются из-за слива бензовоза; на 407-м километре у "Газпрома" полный ассортимент. "Заторов на заправках нет, всё как обычно. СВО идет, потерпеть надо. А так бензин есть, можно ехать, ничего страшного", — резюмировал дежурный.

Однако одна из читательниц рассказала, что провела на московской заправке всю ночь, видя два бензовоза и почти разрядив телефон, осознав, что обычный визит на АЗС может превратиться в ночное дежурство.

Ранее мы сообщали, что крупные сети АЗС в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу топлива.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)