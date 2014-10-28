В Петербурге зарегистрировано 96 случаев норовируса в образовательных учреждениях

В школе №39 Невского района Санкт-Петербурга зафиксировано 96 случаев острой кишечной инфекции среди учеников, сотрудников учреждения и работников пищеблока АО "КСП Волна". Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, норовирус выявлен у всех заболевших и контактных лиц. Специалисты провели комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на локализацию и устранение очага инфекции. В настоящее время эти мероприятия завершены.
Руководство образовательного учреждения сообщило на официальной странице во "ВКонтакте", что с 12 февраля школа возобновляет работу в штатном режиме в соответствии с расписанием. 11 февраля итоговое собеседование для допуска к ОГЭ у учеников 9 классов проходило дистанционно.
Фото: Piter.TV
