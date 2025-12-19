Кравцов назвал мифом массовое увольнение учителей после первого года работы

В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с молодыми педагогами в России.

Российский министр по просвещению Сергей Кравцов опроверг слухи о том, что значительная часть молодых педагогов покидает школы после первого года работы. Соответствующее заявление чиновник из федерального правительства сделал в рамках своего выступления перед законодателями на заседании профильного комитета Государственной думы. Эксперт представил политикам отчет о деятельности своего ведомства в сфере реализации государственной политики по образованию. Согласно официальным статистическим данным, показатель ухода молодых специалистов от учебных учреждений не превышает одного процента.

Определенный миф, что после первого года учителя уходят из школы, он не подтверждается, 1% - это данные, которые мы имеем. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Сергей Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения России внимательно отслеживает ситуацию с кадровым обеспечением и трудоустройством выпускников отечественных педагогических вузов.

Фото: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации