Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников

Российским школам рекомендовано провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал министр по просвещению Сергей Кравцов. В статье упоминается о том, что зимние каникулы для учеников проводились в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Известно, что после выхода с каникул выпускники начнут усиленно готовиться к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ранее представители Рособрнадзора опубликовали в открытом доступе перечень предметов и минимальные баллы по ним в текущем году. Для того, чтобы получить аттестат, несовершеннолетним гражданам страны необходимо будет сдать русский язык и базовую математику минимум на 24 балла. Для поступления в высшее учебное заведение (вуз) кандидатам на места потребуется получить уже 36 баллов по русскому. Самый высокий порог (42 балла) установлен для такого предмета как обществознание. Информатику оценили в 40 баллов, а географию - в 37. Биология, физика и химия потребуют от ученика получить 36 баллов, история и литература - по 32. Дети, сдающие профильную математику, должны будут заработать на ЕГЭ минимум 27 баллов, а иностранный язык - 22 балла.

