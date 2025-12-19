МВД России и Минпросвещения будут передавать друг другу данные о детях мигрантов

Число детей иностранцев, находящихся в России, по сравнению с началом 2025 года сократилось почти на 25 процентов.

Российские правоохранительные органы и Министерство по просвещению с 28 января 2026 года будут регулярно обмениваться информацией о несовершеннолетних иностранных гражданах, проходящих обучение в школах и колледжах на территории нашей страны. Соответствующее постановление вступило в законную силу. В тексте говорится о том, что МВД будет передавать данные коллегам из профильного федерального ведомства о постановке на миграционный учет и снятии с учета детей-иностранцев. Такая ситуация позволит оперативно определять потребность в устройстве детей в образовательные учреждения. А чиновники из Минпросвещения в свою очередь будут направлять полиции данные о подаче заявлений на зачисление в школу или колледж, результаты тестирования на знание русского языка, отчеты о зачислении или отчислении учащегося.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин говорил о том, что подобная система автоматического обмена информацией о детях-иностранцах и их семьях призвана увеличить прозрачность и эффективность учета и контроля за иностранными гражданами, находящимися на российской территории. Новый механизм даст возможность властям быстрее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в стране. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что изменения в законодательстве направлены на контроль за пребыванием в России несовершеннолетних лиц.

Фото: Piter.tv