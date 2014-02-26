Рособрнадзор высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад

В ведомстве подчеркнули, что у итоговой аттестации разные цели.

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Круглинского, в ведомстве готовы обсудить с Минпросвещения эту инициативу. Он подчеркнул, что у итоговой аттестации разные цели, и она проверяет освоение федерального образовательного стандарта. Замглавы ведомства добавил, что олимпиады нацелены на выявление талантов.

Ранее мы сообщали, что зачисление детей в первые классы в Петербурге начнется 1 апреля.

Фото: pxhere.com