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Рособрнадзор высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад
Сегодня, 13:08
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Рособрнадзор высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад

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В ведомстве подчеркнули, что у итоговой аттестации разные цели.

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский высказался про отмену ЕГЭ для победителей олимпиад. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Круглинского, в ведомстве готовы обсудить с Минпросвещения эту инициативу. Он подчеркнул, что у итоговой аттестации разные цели, и она проверяет освоение федерального образовательного стандарта. Замглавы ведомства добавил, что олимпиады нацелены на выявление талантов.

Ранее мы сообщали, что зачисление детей в первые классы в Петербурге начнется 1 апреля.

Фото: pxhere.com

Теги: егэ, минпросвещения рф, олимпиады, рособрнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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