Зачисление детей в первые классы в Петербурге начнется 1 апреля

Подать заявление можно через портал Госуслуг или лично в любом МФЦ.

С 1 апреля начинается прием заявлений на зачисление детей в первые классы школ, сообщает Комитет по образованию Петербурга.

Процесс приема будет проходить в два этапа. Первый этап, с 1 апреля по 30 июня 2025 года, предназначен для детей, имеющих первоочередное, внеочередное или преимущественное право поступления, а также для тех, кто живет в районе, где находится школа.

Второй этап, который пройдет с 6 июля по 5 сентября 2025 года, позволит родителям подавать заявления в школы любых районов, независимо от места проживания ребенка. Зачисление в таком случае будет происходить на оставшиеся свободные места в порядке очередности.

Подать заявление можно через портал Госуслуг или лично в любом МФЦ. С 17 марта на портале gu.spb.ru также доступна возможность предварительного заполнения заявления.

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Фото: Piter.TV