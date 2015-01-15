Петербургские депутаты предложили создать единый стандарт написания топонимов на транспорте

В Законодательном собрании Петербурга предложили создать единые правила для написания, перевода и транслитерации названий мест на транспорте и в транспортной инфраструктуре. Об этом сообщил депутат Алексей Цивилев.

На заседании комиссии по транспорту отметили, что важной частью инфраструктуры любого города является понятная система навигации. Она нужна даже в цифровую эпоху. Поэтому необходимо, чтобы названия мест были написаны одинаково для жителей и гостей города, включая иностранцев.

Алексей Цивилев напомнил, что иногда на табличках в общественном транспорте можно увидеть ошибки, например, "Маршала Жукого" вместо "Маршала Жукова" или "Адмирала Черокого" вместо "Адмирала Черокова".

Путаница также возникает с переводом и транслитерацией названий. Это важно для указателей на остановках и в метро, чтобы иностранцы могли читать названия, даже если не знают русский язык.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга