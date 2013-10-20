РИА Новости: медик рассказал, как на фронте спасают и российских, и украинских военных

По его словам, за три месяца в зоне СВО он помог более 250 военнослужащим

Медик ЗВО с позывным "Каспер" рассказал, как на фронте спасают и российских, и украинских военных. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам медика, за три месяца в зоне СВО он помог более 250 военнослужащим. В числе были также украинские военные, которых доставляли в санчасть. Он подчеркнул, что российские бойцы не бросают раненных.

Также медик с позывным "Каспер" рассказал, как сам получил ранение, когда оказывал помощь бойцу в Куземовке. Он подчеркнул, что его спас пистолет ПМ, куда ударил осколок.

Ранее Минобороны показало кадры работы военных врачей и медперсонала в зоне СВО.

Видео: Telegram / РИА Новости