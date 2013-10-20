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Минобороны показало кадры работы военных врачей и медперсонала в зоне СВО

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Помощь раненым и больным также оказывают молодые специалисты и добровольцы.

Минобороны показало видео работы военных врачей и медперсонала в зоне проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах военные медики оказывают помощь военнослужащим и мирным жителям на одном из направлений, где был развернут медицинский пункт. Пациентов принимают ежедневно, не покидая позиции.

В военном ведомстве отметили, что помощь раненым и больным также оказывают молодые специалисты и добровольцы.

Ранее мы сообщали, что российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: врачи, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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