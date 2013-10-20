Минобороны показало кадры работы военных врачей и медперсонала в зоне СВО

Помощь раненым и больным также оказывают молодые специалисты и добровольцы.

Минобороны показало видео работы военных врачей и медперсонала в зоне проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах военные медики оказывают помощь военнослужащим и мирным жителям на одном из направлений, где был развернут медицинский пункт. Пациентов принимают ежедневно, не покидая позиции.

В военном ведомстве отметили, что помощь раненым и больным также оказывают молодые специалисты и добровольцы.

Ранее мы сообщали, что российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России