РИА Новости: российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении

Российские разведчики нанесли удар по окопам украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщает "РИА Новости".
На опубликованном видео разведчики 6-й армии ЗВО атакуют оборудованные позиции ВСУ в лесополосе на Купянском направлении. Они были обнаружены с помощью дрона. Координаты войскам передал разведчик с позывным "Горелый".
После обнаружения цели российские разведчики нанесли удар по войскам противника. При отходе расчета пришлось открыть огонь на поражение из стрелкового оружия.
Ранее мы сообщали, что раненого Рогозина привезли в госпиталь в Московском регионе.
Видео: Telegram / РИА Новости
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