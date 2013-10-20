РИА Новости: российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении

При отходе расчета пришлось открыть огонь на поражение из стрелкового оружия.

Российские разведчики нанесли удар по окопам украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщает "РИА Новости".

На опубликованном видео разведчики 6-й армии ЗВО атакуют оборудованные позиции ВСУ в лесополосе на Купянском направлении. Они были обнаружены с помощью дрона. Координаты войскам передал разведчик с позывным "Горелый".

После обнаружения цели российские разведчики нанесли удар по войскам противника. При отходе расчета пришлось открыть огонь на поражение из стрелкового оружия.

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Видео: Telegram / РИА Новости