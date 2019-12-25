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Петербург встречает долгожданные +30 градусов
Сегодня, 10:58
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Петербург встречает долгожданные +30 градусов

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На следующей неделе немного похолодает – до +25…+28 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что выходные в городе будут жаркими. Уже сейчас, утром 10 июля, температура воздуха составляет почти +21 градус. Однако ночью пройдут кратковременные дожди, завтра днем тоже возможны осадки. 

Столбик термометра в ближайшие два дня покажет +28…+30 градусов. На следующей неделе немного похолодает – до +25…+28 градусов. При этом повышается атмосферное давление. 

Температура воды в Неве около +19 градусов, в восточной части Финского залива +19…+20 градусов. 

Так что купальный сезон в разгаре, надеюсь, что в эти выходные дни в Курортном районе на пляжах будет много народу. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что осадки прекратились в Северной столице с сегодняшнего дня. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выходные, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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