В пятницу в Петербурге прекратятся осадки

Температура воздуха в городе +23…+25 градусов.

Петербург в пятницу, 10 июля, окажется под влиянием барического гребня с востока. В такой ситуации при переменной облачности обойдется без дождей, а на востоке области возможны кратковременные осадки, рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха в городе +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметра рт. ст., что выше нормы.

Однако в субботу вечером местами ожидаются дожди и грозы, ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

Ранее синоптик Александр Колесов прокомментировал необычное явление, которое 6 июля заметили жители Приморского и Петродворцового районов. Некоторые приняли его за смерч, но, по словам специалиста, это был так называемый узкий хвост.

Фото: Piter.TV