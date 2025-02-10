Синоптик Колесов объяснил, что петербуржцы приняли за смерч

Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео необычного атмосферного явления в Приморском и Петродворцовом районах. Главный синоптик города Александр Колесов пояснил, что это был не разрушительный вихрь, а узкий облачный хвост, который не несёт угрозы.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал необычное погодное явление, которое 6 июля заметили жители Приморского и Петродворцового районов. Некоторые пользователи соцсетей приняли его за смерч и опубликовали фото и видео, однако, по словам специалиста, это был не разрушительный атмосферный вихрь, а так называемый узкий хвост — облачное образование, которое не развивается и не представляет опасности. Такое явление, как пояснил Колесов, живёт около 20 минут.

Синоптик отметил, что теоретически смерч может образоваться в любом районе Петербурга, однако для этого необходимы особые условия: перегрев атмосферы и резкая смена воздушной массы с тёплой на холодную. На данный момент таких предпосылок нет. Последний раз сильные смерчи наблюдались в Северо-Западном регионе летом 2024 года, когда из-за активного атмосферного фронта порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге дождливо, скорость южного ветра не превышает 6 метров в секунду, а температура воздуха составляет +16 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)