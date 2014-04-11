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В выходные в Петербурге и Ленобласти ожидаются осадки
Сегодня, 10:22
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В выходные в Петербурге и Ленобласти ожидаются осадки

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В отдельных районах пройдут ливни.

Циклон, который подходит к Петербургу и Ленинградской области с Балтики, вызовет дожди с пятницы по понедельник. При этом будет тепло, рассказал синоптик Александр Колесов 3 июля. 

В основном речь идет о кратковременных осадках, в отдельных районах ожидаются ливни. Интенсивность дождей снизится к 6 июля. 

Про выходные дни можно сказать, что повезло больше природе, так как много дождя и достаточно тепло, трава будет расти отлично. 

Александр Колесов, синоптик 

Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. В воскресенье похолодает, и столбик термометра покажет меньше +20 градусов. Однако подует слабый ветер. 

Ранее на Piter.TV: европейская жара пройдет мимо Петербурга. В Северной столице не будет и +30 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выходные, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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