В выходные в Петербурге и Ленобласти ожидаются осадки

В отдельных районах пройдут ливни.

Циклон, который подходит к Петербургу и Ленинградской области с Балтики, вызовет дожди с пятницы по понедельник. При этом будет тепло, рассказал синоптик Александр Колесов 3 июля.

В основном речь идет о кратковременных осадках, в отдельных районах ожидаются ливни. Интенсивность дождей снизится к 6 июля.

Про выходные дни можно сказать, что повезло больше природе, так как много дождя и достаточно тепло, трава будет расти отлично. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. В воскресенье похолодает, и столбик термометра покажет меньше +20 градусов. Однако подует слабый ветер.

Ранее на Piter.TV: европейская жара пройдет мимо Петербурга. В Северной столице не будет и +30 градусов.

Фото: Piter.TV