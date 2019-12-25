Иностранец задержан по подозрению в распространении "синтетики" в Московском районе

В ночь на 21 апреля сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Московскому району задержали 27-летнего гражданина иностранного государства по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Задержание произошло у дома №13 по улице Пилотов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты два свертка. Экспертиза показала, что в одном из них находился метадон общей массой 101,2 грамма, а в другом — 80 граммов мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("незаконный сбыт наркотических средств"). Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти