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Симфоническому оркестру Петербурга присвоили имя Сергея Стадлера
Вчера, 22:35
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Симфоническому оркестру Петербурга присвоили имя Сергея Стадлера

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Об этом объявили на концерте к 95-летию "Петербург-концерта".

Симфоническому оркестру Санкт-Петербурга присвоили имя народного артиста России Сергея Стадлера. Об этом губернатор Александр Беглов объявил 16 сентября на концерте, посвященном 95-летию "Петербург-концерта", в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Сергей Стадлер был художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра Петербурга. Музыкант умер 20 апреля 2026 года на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Румынии, однако спасти артиста врачам не удалось.

Церемония прощания с Стадлером прошла 26 апреля в Исаакиевском соборе. Музыканта похоронили на Смоленском кладбище Петербурга. Стадлеру было 63 года.

В начале декабря Алиса Фрейндлих отметила 91-летие в Петербурге.

Фото: pxhere 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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