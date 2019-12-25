Букеты ко Дню учителя в Петербурге подорожали до 3670 рублей

Альтернативные подарки тоже набирают популярность.

К празднованию Дня учителя петербуржцы готовятся тратить на цветы больше, чем на 1 сентября. Как рассказал "Петербург2" со ссылкой на аналитиков, средняя стоимость праздничного букета в этом году достигнет 3670 рублей. Наибольшее количество заказов ожидается с 2 по 5 октября.

Цены на цветочные композиции продолжают расти: стоимость составных букетов увеличилась до 3531 рубля, монобукетов — до 3612 рублей. Это на 11% выше показателей прошлого года. При этом эксперты не прогнозируют резких скачков цен — традиционный рост составит от 5 до 10% в год.

Предпочтения покупателей также меняются. Вместо пионовидных роз и диантусов теперь популярны французские розы, альстромерии и орхидеи. Кроме цветов, учителям часто дарят сладости: клубнику в шоколаде (в среднем 2232 рубля) и бенто-торты (1846 рублей). Спрос на такие десерты вырос на 30-32% по сравнению с прошлым годом.

Альтернативные подарки тоже набирают популярность. В преддверии праздника петербуржцы активно покупают парфюмерию (продажи выросли в 2,3 раза), подарочные наборы (в 2 раза чаще) и даже демонстрационное оборудование для классов (спрос увеличился в 1,5 раза). В последние дни перед праздником интерес к букетам традиционно возрастает в три раза, а заказы конфет через сервисы быстрой доставки — на 60% чаще.

