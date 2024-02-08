Роспотребнадзор рассказал, как выбрать цветы на День учителя

Россиянам объяснили правила покупки и хранения букетов.

Для подарка на День учителя лучше выбирать сорта цветов с низкой пыльцевой активностью и слабым ароматом. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. В качестве примера специалисты привели орхидею, эустому, альстромери, розы в бутоне. Также подойдут и декоративные сорта с герметичными соцветиями Эксперты призвали граждан страны выбирать проверенных продавцов с сертифицированной продукцией. Перед приобретением букета важно осмотреть товар. Лепестки должны быть упругими, без коричневых краев, пятен и признаков подсыхания. А стебли должны оказаться плотными и слегка влажными, без мягких или потемневших на них участков. на загнивание цветка может указать неприятный и резкий запах. Дополнительно следует оценить упаковку и подложку, отсутствие плесени и влажных пятен. Если эти признаки обнаружены, то речь идет о признаке ненадлежащего хранения.

После покупки поставьте букет в чистую вазу с водой и подрежьте стебли. Для толстых стеблей срез лучше делать под углом, для жестких – допустимо расщепить или сделать небольшой надрез. Удалите листья, которые окажутся ниже уровня воды, это поможет предотвратить загнивание и появление неприятного запаха. пресс-служба Роспотребнадзора

Эксперты заметили, что важное требования к продаже цветов – это доведение до покупателя необходимой и достоверной информации о товаре и его продавце, а также оформление такой информации на русском языке. Дополнительно продавец обязан передать клиенту кассовый и товарный чек. При этом следует помнить, что комнатные растения и свежесрезанные цветы не подлежат возврату и обмену. Вернуть эту категорию товаров можно будет только при наличии недостатков или непредставления потребителю достоверной и полной информации.

Фото: pxhere.com