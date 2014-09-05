Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ

Показатели заболевания падают по всем возрастным категориям пациентов.

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Специалисты уточнили, что наиболее заметно количество пациентов снизилось в категории несовершеннолетних граждан в возрасте от 7 до 14 лет. Речь идет о показателе в 18,6 процентов. Снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения страны отмечается на уровне 6,6 процентов. При этом число заболевших снизилось во всех возрастных группах.

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 23,7 млн граждан, что составляет 16,1% от численности населения страны. пресс-служба Роспотребнадзора

Дополнительно медиками регистрируется снижение заболеваемости от COVID-19. На 39-й неделе зарегистрировано 13,2 тысяч подобных случаев (-10,8 процентов к статистике).

Роспотребнадзор не отмечает рост заболеваемости кишечными инфекциями.

Фото: Piter.tv