Роспотребнадзор не отмечает рост заболеваемости кишечными инфекциями

Эксперты указали на эпидемиологическую ситуацию в России.

Роспотребнадзор не отмечает рост заболеваемости по стране острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Они уточнили, что за минувшую неделю удалось зафиксировать снижение этого показателя почти на десять процентов. При этом заболеваемость ОКИ острыми кишечными инфекциями на протяжении всего текущего года вне превысила среднемноголетний уровень.

Напомним, что директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко предупредила в беседе с журналистами издания RT о том, что с наступлением осеннего сезона по стране традиционно фиксируется рост заболеваемости кишечными инфекциями.

Фото: Piter.tv