Беглов поздравил петербургских педагогов с профессиональным праздником

В системе образования города трудятся более 34 тыс. учителей.

Губернатор Александр Беглов поздравил педагогов Санкт-Петербурга с профессиональным праздником, отметив их роль в сохранении традиций ленинградской-петербургской педагогической школы. В своем обращении глава города подчеркнул, что в системе образования Северной столицы трудятся более 34 тысяч педагогов, чей вклад высоко ценится обществом и государством.

Беглов сообщил о присвоении почетного звания "Народный учитель Российской Федерации" педагогу Академической гимназии №56 Екатерине Тенютиной. Ранее в этом году такой же награды удостоился директор школы-интерната №1 имени К.К. Грота Алексей Мухин. Губернатор напомнил, что в рамках городского приоритета "Все возможности – детям" до конца 2025 года в Петербурге будет открыто 30 новых школ и 26 детских садов, соответствующих современным образовательным стандартам.

Мы создаем в городе высокотехнологичное образовательное пространство, достойное уровня мегаполиса XXI века. Профессия учителя набирает популярность у молодежи — в этом году в школы пришли 850 молодых специалистов Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Он добавил, что развивается институт наставничества, открываются психолого-педагогические классы, а в системе образования города уже работают около 7 тысяч молодых педагогов. Губернатор поблагодарил учительское сообщество за преданность профессии и пожелал крепкого здоровья, творческой энергии и благодарных учеников.

Ранее Piter.TV поговорил с учителем начальных классов школы №93 Пушкинского района, призером конкурса "Первый учитель" Алексеем Сергеевичем Чибитько. Педагог поделился своим видением профессии, рассказал о трудностях и радостях работы с детьми и объяснил, почему настоящая любовь к учебе начинается с атмосферы доверия и вдохновения.

Фото: Piter.TV