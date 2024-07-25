В Госдуме объяснили, кого работодатель не может отзывать из отпуска

Дмитрий Свищев объяснил, что речь идет о добровольном письменном решении сотрудников, а не принуждении.

На российской территории работодатель не вправе отзывать из ежегодного оплачиваемого отпуска беременных сотрудниц или работников младше 18 лет, а отзыв остальных работников возможен только с их письменного согласия. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что часто во время приемов приходят люди с одной и той же историей. Она заключается в том, что сначала человек ушел в отпуск по графику, но спустя неделю ему поступает звонок от начальника - "срочно выходи, много работы". В результате сотрудник прерывает отпуск, боясь, что его уволят с места трудоустройства.

Отпуск - не "подарок от работодателя", это право, защищенное законом. И если отпуск согласован заранее, никто не может заставить вас выйти на работу раньше времени. Ваш отказ не может быть основанием для увольнения, выговора или штрафа. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, отзыв работника из отпуска возможен только с его письменного согласия. При условии, что сотрудник согласился прервать отпуск, то неиспользованные дни должны быть предоставлены позднее работодателем в текущем году. В противном случа они могут быть присоединены к отпуску за следующий рабочий год. Депутат рекомендовал гражданам при давлении работодателя письменно зафиксировать его требования, а при угрозах увольнением или иных нарушениях обращаться в Государственную инспекцию труда или в судебную инстанцию.

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Фото: Piter.tv