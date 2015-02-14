В ГД призвали ввести 50% скидки на авиабилеты школьникам в каникулы

Дмитрий Свищев указал на возможность расширить льготы для детей.

На российской территории авиабилеты для детей школьного возраста во время каникул должны продаваться со скидкой в 50 процентов. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что отечественные воздушные перевозчики предоставляют несовершеннолетним клиентам скидку в половину стоимости только до возраста в 12 лет и на внутренние рейсы.

Есть предложение с точки зрения поддержки семей и наших юных школьников предоставить дополнительную скидку в размере 50% стоимости авиаперелета в период школьных каникул всем школьникам нашей страны. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Напомним, что в январе 2025 года по стране была установлена скидка в 50 процентов для детей от 2 до 12 лет, которые летят с родителем. В прошлом году авиакомпании перевезли со скидкой почти четыре миллиона детей. С 1 марта 2026 года такая скидка на авиабилеты по России распространилась в том числе на детей, находящихся в сопровождении любого взрослого, а не только родителей при оформлении билетов в одном бронировании.

В Госдуме напомнили, что пункты проката не вправе требовать паспорт в залог.

Фото: Piter.tv