В Госдуме напомнили, что пункты проката не вправе требовать паспорт в залог

Дмитрий Свищев объяснил, в каком случае стоит обратиться в Роспотребнадзор.

В России пункты проката велосипедов, самокатов, лодок и другого спортивного инвентаря не имеют права требовать от клиентов оставить паспорт гражданина в качестве залога, так как это действие является нарушением федерального законодательства. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что сейчас Положение о паспорте гражданина РФ запрещает изъятие паспорта, а Гражданский кодекс РФ сообщает о том, что предметом залога может быть только имущество. Важно помнить , что за незаконное изъятие паспорта предусмотрена административная ответственность.

елосипеды, самокаты, сапборды, лодки - многие берут их напрокат. И нередко сталкиваются с требованием оставить паспорт. Это незаконно. Паспорт - документ, удостоверяющий личность, а не имущество. Если вам предлагают оставить его, это нарушение, за которое сотрудник проката может быть привлечен к административной ответственности. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Законодатель добавил, что передача паспорта даже на короткое время может быть опасна. Речь идет о финансовой безопасности человека. Если документ попадет ыв чужие руки, то личные сведения могут быть использованы злоумышленниками для оформления кредитов, займов или других обязательств. Депутат рекомендовал в случае требования оставить паспорт отказаться от этого, предложить компании денежный залог, а если человеку в предоставлении услуги из-за этого отказывают, то следует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

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Фото: Piter.tv