Молодого петербуржца задержали после тяжелой ссоры у бара

В центре Петербурга произошла драка возле бара, после которой 41 летний мужчина оказался в больнице в тяжелом состоянии. Полицейские задержали 22 летнего безработного жителя города, которого подозревают в нападении.

В Санкт Петербурге полиция задержала 22 летнего мужчину после конфликта у бара на улице Ломоносова, 1. В результате происшествия 41 летний посетитель заведения был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сообщение о драке поступило в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 18 июля около 03:00. Очевидец рассказал правоохранителям о конфликте возле заведения.

Позже в полицию поступила информация из больницы о госпитализации мужчины 41 года. Медики оценили его состояние как тяжелое.

На следующий день, 19 июля, сотрудники оперативной группы задержали возле того же бара подозреваемого. По предварительным данным, оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения и поссорились.

Задержанного доставили в отдел полиции для проведения дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Фото: Piter.TV