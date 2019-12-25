Новой "Мисс Земля" стала модель из Чехии Натали Пушкинова

Параметры тела победительницы состязания составляют 79/62/94 сантиметров.

Модель из Чехии Натали Пушкинова стала новой "Мисс Земля" (Miss Earth). Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники прес-сслужбы проходящего в Маниле международного конкурса красоты. Известно, что пропорции тела иностранки - 79/62/94 сантиметров, а рост составляет 178 сантиметра. Награда досталась 21-летней студентке из города Прага. Она стала второй представительницей Чехии, чью голову украсила корона данного международного конкурса. Ожидается, что в дальнейшем девушка будет активно задействована в общественных протестах, связанных с климатическими изменениями. Мероприятия проводятся под лозунгом "Красавицы за доброе дело".

Фото и видео: YouTube / MISS EARTH Official