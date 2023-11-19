Участница от Никарагуа стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"

Модель из Никарагуа Шейнис Паласиос стала победительницей 72-го конкурса "Мисс Вселенная", прошедшего в Сальвадоре. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Вице-мисс стала представительница Таиланда Аннтония Порсильд. Россию представляла Маргарита Голубева, которая стала победительницей национального конкурса "Мисс Россия". В следующем году "Мисс Вселенная" пройдет в Мексике.
Ранее мы сообщали, что школьница из Петербурга выиграла чемпионат мира по современному танцу.
Видео: YouTube / Miss Universe Predictions
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все