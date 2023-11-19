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Участница от Никарагуа стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"

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Россию на конкурсе представляла Маргарита Голубева.

Модель из Никарагуа Шейнис Паласиос стала победительницей 72-го конкурса "Мисс Вселенная", прошедшего в Сальвадоре. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Вице-мисс стала представительница Таиланда Аннтония Порсильд. Россию представляла Маргарита Голубева, которая стала победительницей национального конкурса "Мисс Россия". В следующем году "Мисс Вселенная" пройдет в Мексике.

Ранее мы сообщали, что школьница из Петербурга выиграла чемпионат мира по современному танцу.

Видео: YouTube / Miss Universe Predictions

Теги: конкурс, мисс вселенная, никарагуа
Категории: Лента новостей, Культура,

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