Летом 2023 года первую работу получат 10 тыс. подростков в Ленобласти

Для начала карьеры юношам и девушкам необходимо только согласие родителей и собственное желание.

Служба занятости Ленинградской области нарастит охват молодежи в 2023 году: на трудоустройство подростков будут выделены дополнительные средства по поручению Александра Дрозденко. Благодаря этому, летом первую работу смогут обрести уже 10 тыс. подростков. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона

Основная часть трудоустроенных подростков получит свою первую зарплату уже на летних каникулах. Для этого необходимо согласие родителей и личная инициатива юношей и девушек.

По данным областного комитета по труду, дети от 14 лет смогут работать в своих учебных заведениях, а также участвовать в озеленении парковых зон и общественных территорий, благоустройстве мемориалов, обелисков и братских захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщили о том, что более 100 тыс. школьников будут отдыхать в летних лагерях в Ленобласти.

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