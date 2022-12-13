Более 100 тыс. школьников будут отдыхать в летних лагерях в Ленобласти

В организациях отдыха планируется проведение спортивных, технических, художественных, естественнонаучных и патриотических смен.

В Ленобласти более 100 тыс. школьников поедут в не менее 544 детских лагерей этим летом. Об этом 24 апреля рассказала глава областного комитета образования Вероника Реброва рассказала в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Как отмечает Реброва, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено более 200 миллионов рублей, что позволит оплатить поездки для 9 000 детей. Для ребят также будут доступны бесплатные путёвки в федеральные лагеря: "Артек", "Орленок" и "Смена".

В организациях отдыха планируется проведение спортивных, технических, художественных, естественнонаучных и патриотических смен. Для детей, которые не смогут поехать в лагерь, будут работать 83 организации дополнительного образования, в числе которых "Кванториумы", Центр "Интеллект" и "IT-куб".

Ранее Петербург 24 апреля взял новый погодный максимум 2023 года. Уже к 10 часам утра температура воздуха на городской метеостанции Петербурга достигла отметки в +18 градусов.

Фото: Piter.tv

