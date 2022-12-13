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Петербург 24 апреля взял новый погодный максимум 2023 года
Сегодня, 10:14
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Петербург 24 апреля взял новый погодный максимум 2023 года

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Уже к 10 часам утра температура воздуха на городской метеостанции Петербурга достигла отметки в +18 градусов

Санкт-Петербург 24 апреля взял новый максимум 2023 года, заявил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Уже к 10 часам утра температура воздуха на городской метеостанции Петербурга достигла отметки в +18 градусов – это самая высокая температура воздуха, зафиксированная в городе с начала года. До этого в лидерах был вчерашний день, когда воздух прогрелся до +17,9 градуса.

Максимально сегодня ожидается до +20 градусов. Однако до суточного рекорда далеко, он был установлено в 2000 году, тогда в Северной столице было +25 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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