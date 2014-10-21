Системы оповещения проверят в Ленобласти 8 ноября

Сирены прозвучат с 10:00 до 11:00.

Утром во втроник, 8 ноября, в Ленинградской области проведут очередную комплексную проверку систем оповещения. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Сирены прозвучат в период с 10:00 до 11:00 с целью проверки оповещения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. Также будут использованы громкоговорители.

Кроме того, зрители телевидения в регионе с 10:43 до 10:44 увидят видеоролик с оповещением. Жителей Ленобласти просят сохранять спокойствие.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 8 ноября проверят готовность системы оповещения населения.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти