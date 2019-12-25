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В Петербурге 8 ноября проверят готовность системы оповещения населения
Сегодня, 12:29
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В Петербурге 8 ноября проверят готовность системы оповещения населения

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В городе включат электромеханические и электронные сирены. Жителей попросили не пугаться.

Во вторник, 8 ноября, в Петербурге будут проверять систему оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района.

С 10:35 до 11:00 жители услышат электромеханические и электронные сирены. Горожан попросили не пугаться и предупредить об этом близких. 

Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города, и другие технические средства.
Пресс-служба администрации Пушкинского района

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, участвующих в СВО.

Фото: pixabay

 

Теги: пушкин, сирена, система оповещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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