В Петербурге 8 ноября проверят готовность системы оповещения населения

В городе включат электромеханические и электронные сирены. Жителей попросили не пугаться.

Во вторник, 8 ноября, в Петербурге будут проверять систему оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района.

С 10:35 до 11:00 жители услышат электромеханические и электронные сирены. Горожан попросили не пугаться и предупредить об этом близких.

Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города, и другие технические средства.

Пресс-служба администрации Пушкинского района

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