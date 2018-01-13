В Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, участвующих в СВО

В Ленинградской области вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.
Детям положено:
– внеочередное место в детском саду;
– преимущество при зачисление в учреждения среднего профессионального образования;
– внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
– внеочередное обеспечение местом в группе продлённого дня в школах;
– бесплатное питание в школах (в том числе старшие классы);
– бесплатное питание в учреждениях среднего профессионального образования;
– 100% оплаты путевок в оздоровительные лагеря;
– 75% оплаты посещения детского сада, освобождение от платы за группы продлённого дня;
– стипендия 5 тысяч рублей – обучающимся по программе среднего профессионального образования;
– стипендия 8 тысяч рублей – обучающимся по программе высшего профессионального образования.
Семьям мобилизованных:
– ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуг;
– льготный проезд на региональных автобусных маршрутах.
Ранее в Ленобласти стартовал призыв на срочную службу.
Фото: Piter.tv
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