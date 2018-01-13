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В Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, участвующих в СВО
Сегодня, 10:28
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В Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, участвующих в СВО

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В льготы входит питание для детей, стипендии, места в детском саду.

В Ленинградской области вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона. 

Детям положено:
– внеочередное место в детском саду;
– преимущество при зачисление в учреждения  среднего профессионального образования;
– внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
– внеочередное обеспечение местом в группе продлённого дня в школах;
– бесплатное питание в школах (в том числе старшие классы); 
– бесплатное питание в учреждениях среднего профессионального образования;
– 100% оплаты путевок в оздоровительные лагеря;
– 75% оплаты посещения детского сада, освобождение от платы за группы продлённого дня;
– стипендия 5 тысяч рублей – обучающимся по программе среднего профессионального образования; 
– стипендия 8 тысяч  рублей – обучающимся по программе высшего профессионального образования.

Семьям мобилизованных:
– ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуг;
– льготный проезд на региональных автобусных маршрутах.

Ранее в  Ленобласти стартовал призыв на срочную службу.

Фото: Piter.tv

Теги: льготы, сво
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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