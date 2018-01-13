В Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, участвующих в СВО

В льготы входит питание для детей, стипендии, места в детском саду.

В Ленинградской области вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Детям положено:

– внеочередное место в детском саду;

– преимущество при зачисление в учреждения среднего профессионального образования;

– внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам;

– внеочередное обеспечение местом в группе продлённого дня в школах;

– бесплатное питание в школах (в том числе старшие классы);

– бесплатное питание в учреждениях среднего профессионального образования;

– 100% оплаты путевок в оздоровительные лагеря;

– 75% оплаты посещения детского сада, освобождение от платы за группы продлённого дня;

– стипендия 5 тысяч рублей – обучающимся по программе среднего профессионального образования;

– стипендия 8 тысяч рублей – обучающимся по программе высшего профессионального образования.

Семьям мобилизованных:

– ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуг;

– льготный проезд на региональных автобусных маршрутах.

Ранее в Ленобласти стартовал призыв на срочную службу.

Фото: Piter.tv