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В Ленобласти стартовал призыв на срочную службу
Сегодня, 10:46
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В Ленобласти стартовал призыв на срочную службу

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Солдаты-срочники в отличие от мобилизованных не проходят службу в зоне спецоперации.

В Ленинградской области, как и по всей России, 1 ноября стартовал призыв на срочную службу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

Солдаты-срочники в отличие от мобилизованных не проходят службу в зоне спецоперации. По информации Генштаба ВС России срочников не отправят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в зону специальной военной операции.

Осенний призыв ежегодно стартует 1 октября, в этом году он был отложен на месяц из-за частичной мобилизации.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: призыв, срочная служба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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