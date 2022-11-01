Президент Путин заявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации в России

Глава РФ может выпустить указ о завершении процесса, если этот документ признают нужным юристы.

Российский президент Владимир Путин заявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации по стране. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами в ходе пресс-конференции. Мероприятие было организовано по завершению в Сочи трехстороннего общения с лидерами Азербайджана и Армении. В качестве ответа на вопрос корреспондента, политик напомнил о том, что все мероприятия завершены. Он обсудит с юристами необходимость выпуска указа об этом.

Сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил, что на текущий момент порядка 260 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, не участвуют в боевых действиях на специальной военной операции, а лишь проходят подготовку и слаживание сил.

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Фото и видео: Kremlin.ru