Путин: удары по инфраструктуре на Украине отчасти являются ответом на теракты Киева

Глава РФ ответил на вопрос о массированной атаке по украинским объектам после ситуации с Севастополем.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что массированные удары по украинской инфраструктуре отчасти являются ответом на террористические атаки со стороны Киева по Севастополю. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами по итогам трехсторонней встречи с лидерами Армении, Азербайджана и РФ. В СМИ задали данный вопрос, так как после теракта на Крымском мосту политик говорил о соразмерном ответе, который готовит Москва.

Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать. Владимир Путин, президент России

Напомним, что утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В министерстве по обороне РФ отметили, что подготовка данного теракта, а также обучение сил ВСУ из 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских экспертов. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября (спустя два дня после инцидента с Крымским мостом).

Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить.

Фото и видео: Telegram / Раньше. Ну почти