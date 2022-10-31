Глава государства отметил, что конфликт на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха длится уже десятилетие.

Президент России Владимир Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

Глава государства отметил, что конфликт на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха длится уже десятилетие. Он также заявил Пашиняну, что видит у него политическую волю к этому.

Мы с вами должны, конечно, сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед. Владимир Путин, президент России

Ранее Лавров заявил, что Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине.

Видео: kremlin.ru