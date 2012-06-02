Politico: США ускорят программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ

Politico раскрыло планы NASA по созданию ядерного реактора на естественном спутнике Земли со стороны Вашингтона.

Иностранное издание Politico сообщает о том, что американское Национальное агентство по исследованию космического пространства и аэронавтике (NASA) ускорит собственную программу строительства атомной электростанции на Луне в ответ на российские планы. В газете написали о том, что та страна, которая первой возведет АЭС на естественном спутнике Земли, сможет там объявить запретную зону, что значительно ограничит возможности других участников. В материале СМИ упоминается, что министр по транспорту США, исполняющий обязанности NASA Шон Даффи намерен на текущей неделе объявить о планах Вашингтона по ускорению программы строительства ядерного реактора на Луне. Далее профильное агентство поиск подрядчика для строительства 100-киловаттного объекта, который планируется запустить в космос к 2030 году.

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Дополнительно американцы также планируют ускорить отказ от Международной космической станции (МКС) ее замену коммерческими станциями к 2030 году. Несколько компаний, включая такие как Axiom Space, Vast и Blue Origin, выступили с предложением удовлетворить запрос, поступивший от NASA.

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