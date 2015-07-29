Пожар после атаки БПЛА на Петербург полностью потушили

Открытое горение на месте атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе в Санкт-Петербурге полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на губернатора Александра Беглова.
По словам главы города, утром 24 июля Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. В результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
В настоящее время подразделения МЧС завершили ликвидацию открытого горения. На месте продолжаются работы по разбору поврежденных конструкций.
По данным государственной системы мониторинга, по состоянию на 22:00 превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Также сообщается, что радиационная обстановка в городе остается в пределах нормы.
Ранее мы сообщили о том, что в доходном доме на Курляндской произошел пожар.
Фото: Piter.TV
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